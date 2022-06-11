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Беларусь не побеждает в 10 официальных матчах подряд

Сборная Беларуси сыграла вничью с Казахстаном (1:1) в 3-м туре Лиги наций. Команда Георгия Кондратьева продлила безвыигрышную серию до 10 официальных матчей.

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