Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Путин нянчиться с олигархами больше не будет": Сатановский рассказал о последнем предупреждении для элиты

"Путин нянчиться с олигархами больше не будет": Сатановский рассказал о последнем предупреждении для элиты

Интересная жизнь с Vera Star Россия оказалась в крайне непростом положении, поэтому российские олигархи, которых на протяжении нескольких десятков лет никто не трогал, сегодня должны оказать государству помощь.

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Комментарии
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vagas Karlito
Жизнь сама расставит всё по своим местам! Кстати  как бы этому не противится всё равно все будет  так как она требует! особенно у нас где давно уже забыли  о господах на шее!
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2 час.
Игорь Василевский
Интересно, а в РСПП Путина услышали?
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1 час.
Игорь Василевский
Да и против прогрессивной шкалы налогообложения найдется столько аргументов &quot;против&quot;..... Во вражьих фганциях да швециях до 75% налога - и ничего, живут...
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1 час.

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