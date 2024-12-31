Болгария заявила о готовности помочь Молдавии c поставками газа

ТАСС/Егор Алеев Болгария готова оказать помощь Молдавии с поставками газа, заявил 30 декабря в интервью Болгарскому национальному радио министр энергетики технического правительства республики Владимир Малинов.
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