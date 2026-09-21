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Царьград

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Александр Хаминский разъяснил ответственность владельцев балконов

Александр Хаминский разъяснил ответственность владельцев балконов

Юрист Александр Хаминский объяснил, что владельцы квартир несут ответственность за санитарное состояние балконов даже при длительном отсутствии проживания.

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