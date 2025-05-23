Хинштейн: Раненый глава Беловского района готовится к операции в Москве

У мужчины минно-взрывная травма, перелом костей таза и руки.Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского дрона, был ночью экстренно доставлен в Москву в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии (ЦИТО) для проведения операции.