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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Камара считается основным претендентом на место в «Хаасе». Его кандидатуру поддержал владелец команды (AutoRacer.it)

Издание AutoRacer.it поделилось подробностями о ситуации с составом «Хааса» на следующий сезон. Из пяти кандидатов на место Эстебана Окона команда выделила двух сильнейших – действующего чемпиона «Ф-2» Леонардо Форнароли и юниора «Феррари» Рафаэла Камара .

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