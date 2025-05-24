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На Украине раскрыли подробности массированного удара по территории страны

На Украине раскрыли подробности массированного удара по территории страны

Ночью по Украине было запущено 14 баллистических ракет «Искандер» и 250 дронов. Подробности массированного удара по территории страны раскрыли Военно-воздушные силы (ВВС) Украины на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

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