На Украине раскрыли подробности массированного удара по территории страны

Ночью по Украине было запущено 14 баллистических ракет «Искандер» и 250 дронов. Подробности массированного удара по территории страны раскрыли Военно-воздушные силы (ВВС) Украины на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).