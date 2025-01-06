Политика как он...
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Политика как она есть

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Hindu: кабмин Индии обсудит покупку у Франции истребителей и подлодок

Hindu: кабмин Индии обсудит покупку у Франции истребителей и подлодок

Комитет по безопасности кабинета министров Индии планирует в ближайшие недели рассмотреть предложение о покупке у Франции 26 истребителей корабельного базирования Rafale Marine и совместной постройке трех подводных лодок класса Scorpene.

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