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Мероприятие о здоровье молочных желез проведут в больнице в Одинцове

Мероприятие о здоровье молочных желез проведут в больнице в Одинцове

Мероприятие «Маршрут здоровья» для женщин старшего возраста пройдет в Одинцовской больнице 17 июня. Его посвятят вопросам сохранения здоровья молочных желез и ранней диагностике рака молочной железы, сообщили в региональном Минздраве.

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