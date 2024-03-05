Марочко: поезд с военным грузом для ВСУ задержался из-за подрыва путей

Поезд, перевозивший военный груз для ВСУ, пустили под откос на Купянском направлении. Состав сошел с рельс в районе станции «86-й километр» из-за намеренного повреждения железнодорожных путей, сообщил в Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на данные из собственных источников.
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