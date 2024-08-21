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Русская туристка рассказала правду об отдыхе в Египте: "Дурят только так"

Русская туристка рассказала правду об отдыхе в Египте: "Дурят только так"

Тюменка дала практичные советы по отдыху в ЕгиптеНедавно в Египте побывала русская туристка, которая решила поделиться своими эмоциями от поездки с "ФедералПресс".

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