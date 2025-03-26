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Мода и Шоу-бизнес

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39-летняя звезда «Ранеток» показала фигуру в бикини

39-летняя звезда «Ранеток» показала фигуру в бикини

Российская актриса, фотомодель и телеведущая Янина Студилина показала фигуру в бикини. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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