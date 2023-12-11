Войска ВДВ истребляют бронетехнику ВСУ с помощью ударных дронов

Русские солдаты используют беспилотник "Ланцет" для поражения целей."Херсон.ру" сообщает, что войска ВДВ уничтожили на Правобережье Херсонской области три единицы бронетехники противника с помощью ударных дронов.
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