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Матч Испания – Аргентина – явный лидер по обороту ставок на ЧМ-2026 в БЕТСИТИ. Англия – Аргентина и Франция – Испания – в топ-3

В БЕТСИТИ подвели итоги ЧМ-2026. В финальном матче сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0, единственный гол на 116-й минуте забил Ферран Торрес.

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