«Массовый яичный психоз, зреют яичные бунты». Турция пообещала завалить Россию яйцами

Поищите в интернете видио ролик как вываливают яйца из машин в яму и давят потом бульдозером.Что бы поддерживать высокую цену на яйца

Александр Павлов

Да и пусть давят, не надо вестись на это и запасаться, или будто последним днём живем. У нас народ сам этим и подхлестывает их цены. Неделю-другую без яиц не прожить?