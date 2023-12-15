Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 180 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    А где был коммунист Путин, Матвиенко, Шойгу,.......Доверенные лица П...
  • Елена Латыпова
    Все люди в России имеют право на справедливость.Депутат думы ХМАО...
  • Зоя Копань
    А не хочет ли этот оглы идти в заде? Пусть права качает в Азербайджане, кто его вообще выбрал в северных районах наше...Депутат думы ХМАО...

«Массовый яичный психоз, зреют яичные бунты». Турция пообещала завалить Россию яйцами

«Массовый яичный психоз, зреют яичные бунты». Турция пообещала завалить Россию яйцами

Avia.pro - Новости Цены, несмотря на запреты и заклинания власти, продолжают расти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Евгений Кузнецов
Поищите в интернете видио ролик как вываливают яйца  из машин   в яму и давят потом бульдозером.Что бы поддерживать высокую цену на яйца
Ответить
13 час.
Александр Павлов
Да и пусть давят, не надо вестись на это и запасаться, или будто последним днём живем. У нас народ сам этим и подхлестывает их цены. Неделю-другую без яиц не прожить?
Ответить
13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо же, уже и своих яиц нет, из Турции возят.
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх