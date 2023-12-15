Avia.pro - Новости Цены, несмотря на запреты и заклинания власти, продолжают расти.
«Массовый яичный психоз, зреют яичные бунты». Турция пообещала завалить Россию яйцами
Комментарии
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Евгений Кузнецов
Поищите в интернете видио ролик как вываливают яйца из машин в яму и давят потом бульдозером.Что бы поддерживать высокую цену на яйца
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13 час.
Александр Павлов
Да и пусть давят, не надо вестись на это и запасаться, или будто последним днём живем. У нас народ сам этим и подхлестывает их цены. Неделю-другую без яиц не прожить?
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13 час.
ГМ
Георгий Михалев
Надо же, уже и своих яиц нет, из Турции возят.
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12 час.
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