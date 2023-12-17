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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тикнизян о том, что стоит 7 млн евро на Transfermarkt: «А на самом деле – 500 тысяч»

Тикнизян о том, что стоит 7 млн евро на Transfermarkt: «А на самом деле – 500 тысяч»

– Transfermarkt обновил цены на футболистов РПЛ. Как думаешь, сколько ты стоишь? – Я видел – 7 миллионов.

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