Мировое обозрение

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В Telegram запустили рекламные сообщения в тестовом режиме

В Telegram запустили рекламные сообщения в тестовом режиме

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram запустил в тестовом режиме рекламные сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале "Код Дурова".

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