В Telegram запустили рекламные сообщения в тестовом режиме

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Мессенджер Telegram запустил в тестовом режиме рекламные сообщения. Об этом сообщается в Telegram-канале "Код Дурова".
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии