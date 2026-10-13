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Газета.ру

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Google просит ВС РФ пересмотреть взыскание 160,3 млрд руб в пользу "Гугла"

Google просит ВС РФ пересмотреть взыскание 160,3 млрд руб в пользу "Гугла"

Google Ireland Limited обратилась в Верховный суд России с кассационной жалобой, в которой просит пересмотреть судебные акты трех нижестоящих инстанций о взыскании с нее около 160,3 млрд рублей в конкурсную массу разорившегося ООО «Гугл».

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