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«Взорвутся на глазах»: В США предупредили о катастрофе сразу после СВО

«Взорвутся на глазах»: В США предупредили о катастрофе сразу после СВО

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью американскому журналисту Гленну Гринвальду назвал шесть горячих точек в Европе, которые могут взорваться сразу после СВО.

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