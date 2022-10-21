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Оливье Сарр выбыл как минимум на 6 недель из-за травмы запястья

Обследование выявило у центрового «Портленда» Оливье Сарра частичный разрыв ладьевидно-полулунной связки правого запястья.

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