Исторические выставки-лекции для школьников пройдут в Музее Победы

В среду, 11 сентября, в Музее Победы состоятся исторические выставки-лекции для школьников. Просветительские мероприятия, посвященные вкладу жителей города Химки в Победу, проведут педагоги и учащиеся лицея № 7 имени Д.
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