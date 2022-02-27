Глава СК Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах взрыва на нефтебазе в ЛНР

Ракетный удар со стороны ВСУ по нефтебазе в ЛНР спровоцировал взрыв и возгорание дизельного топлива. Председатель Следственного Комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал выяснить все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ведомства.