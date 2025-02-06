В Верхней Пышме проходит выставка картин о путешествии по Чили

В Верхнепышминском историческом музее открылась «Выставка в чемодане», где представлено 25 пейзажей и портретов, написанных уральскими художниками Алексеем и Анной Ефремовыми во время их путешествия по Чили.
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