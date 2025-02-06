РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Какого только в Украине металллома нет,даже руду искать не надо,вон какие свалки!Украина получила ...
  • Eduard
    Как дитяте игрушечку дали!Украина получила ...
  • Eduard
    Всё мир "перевернулся" Украинский режим"победил"!Украина получила ...

В Верхней Пышме проходит выставка картин о путешествии по Чили

В Верхней Пышме проходит выставка картин о путешествии по Чили

В Верхнепышминском историческом музее открылась «Выставка в чемодане», где представлено 25 пейзажей и портретов, написанных уральскими художниками Алексеем и Анной Ефремовыми во время их путешествия по Чили.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх