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Контрольный выстрел

Контрольный выстрел

Нашего летчика Ярошенко не так давно обменяли на американца Тревора Рида не вдавался кто это такой (реально похер!), но судя по тому, что Господь сделал дальше - гнида этот пиндос еще та! Обменянный на летчика Ярошенко американец подорвался на Украине на мине Обменянный на летчика Ярошенко американец ранен в боях на Украине > Госдепартамент Соединенных Штатов знает о ранении на Украине американца Тревора Рида, ранее обменянного на российского летчика Константина Ярошенко, сообщил представитель внешнеполитического ведомства Ведант Патель.

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Комментарии
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s
scafform
Да! Это рыжая гнида, по которой плачет ледоруб!
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17 час.
M
Malina
лучше - &quot;укол зонтиком&quot;....
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13 час.
Вячеслав Денисов
Жаль, что мина оказалась слабоватой.
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11 час.

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