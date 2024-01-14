«Меня сравняли с землей»: Алексей Глызин обиделся на Леру Кудрявцеву

Алексей Глызин, известный исполнитель, в ходе разговора с Лерой Кудрявцевой в рамках телепрограммы «Секрет на миллион», выразил недовольство в отношении комментариев ведущей, озвученных во время шоу «Суперстар!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии