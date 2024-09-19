Киркоров со слезами на глазах рассказал о тяжелом состоянии 92-летнего отца

Певец не стал скрывать правду про папу. Филипп Киркоров с отцом Бедросом Киркоровым, сыном и дочкой и Настей Лайк Елизавета КарпушкинаФилипп Киркоров вечером 19 сентября появился на открытии караоке «Русского радио» в числе других звезд отечественной эстрады.