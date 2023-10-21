Благодарность от "Вашего Бога", пациент со сверхспособностями, депрессия по шкале Бека: безумные будни психиатра

«Нет ничего интересней человеческой души…» О безумных буднях психиатра рассказала Ирина Строевская, заслуженный врач-психиатр РК, заведующая острым мужским психиатрическим отделением первого психотического эпизода № 1 ГБУЗ РК «Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 имени Н.
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