Депутаты четырех партий вышли с единым сводом предложение по миграционной политике

Александр Семенов

Спасибо за совет, я был у врача, всё нормально, у меня и справка есть. Попробуйте сами сходить к психиатру, а то у вас поведение странное, первым пристаете к тому, кто вас не трогал, а потом скулите, что он вам не интересен. А я ей Богу и не хотел вам быть интересен.🤣😂