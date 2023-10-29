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Депутаты четырех партий вышли с единым сводом предложение по миграционной политике

Депутаты четырех партий вышли с единым сводом предложение по миграционной политике

# Чернильница   Друзья, тут прямо маленькая революция происходит на наших с вами глазах.

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Комментарии
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ВБ
Владимир Бурцев
&quot;Умненький&quot; и не благаразумненький! Шли бы в эротическое путешествие. Вы мне не интересны. Вам бы к доктору.
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1 д.
Александр Семенов
Спасибо за совет, я был у врача, всё нормально, у меня и справка есть. Попробуйте сами сходить к психиатру, а то у вас поведение странное,  первым пристаете к тому, кто вас не трогал, а потом скулите, что он вам не интересен. А я ей Богу и не хотел вам быть интересен.🤣😂
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20 час.
Мельников Александр
Вот немножко правды о мигрантах https://argumenti.ru/society/2023/10/864104
Депутат Алимова: Приезжают уже с большим числом детей, всем кишлаком, становятся гражданами и получают пособие по высшей планке - Аргументы Недели
argumenti
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10 час.

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