Бодигард на миллиард: как западные ЧВК зарабатывают на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал новый пакет военной помощи Киеву на сумму в $725 млн, а всего за время работы администрации американского президента Джо Байдена на эти цели было выделено $62 млрд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии