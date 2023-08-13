Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?

Валерий Бирюков

В каждом народе есть отщепенцы, не достойные существования. Однако, это не касается хохлов! Чем больше раскрывают документов, тем явственно проявляется их подлая сущность. Поэтому тезис "Народ не виноват" - попытка реабилитировать национализм и нацизм. А в итоге приходишь к выводу, что они на теле человеческой популяции - раковая опухоль, которую нужно вырезать. Иначе всё будет повторяться, что и происходит сейчас.