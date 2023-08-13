Тем, кто застал уроки истории в советских школах, ту трагедию объясняли именно так: повинны в ней немцы — каратели, эсэсовцы.
Пепел Хатыни. Кто на самом деле сжег белорусскую деревню?
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Кровь стынет даже сейчас
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13 час.
Валерий Бирюков
В каждом народе есть отщепенцы, не достойные существования. Однако, это не касается хохлов! Чем больше раскрывают документов, тем явственно проявляется их подлая сущность. Поэтому тезис "Народ не виноват" - попытка реабилитировать национализм и нацизм. А в итоге приходишь к выводу, что они на теле человеческой популяции - раковая опухоль, которую нужно вырезать. Иначе всё будет повторяться, что и происходит сейчас.
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13 час.
Владимир Соловьев
Уже пора бить не только по тоннелям, но и по идеологам!
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12 час.
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