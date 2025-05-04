Актеры против макак: чем опасны обезьяны и как борются с их атаками

DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS В 2023 году Индия принимала у себя саммит "Большой двадцатки". Во время подготовки к мероприятию неизбежно вставал вопрос: что же делать с обезьянами? Вот уже много лет это больная мозоль индийских властей.