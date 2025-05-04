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Актеры против макак: чем опасны обезьяны и как борются с их атаками

Актеры против макак: чем опасны обезьяны и как борются с их атаками

DIVYAKANT SOLANKI/EPA/TASS В 2023 году Индия принимала у себя саммит "Большой двадцатки". Во время подготовки к мероприятию неизбежно вставал вопрос: что же делать с обезьянами? Вот уже много лет это больная мозоль индийских властей.

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