Xiaomi 18 Pro Max получит камеру с 200-мегапиксельным сенсором и ИИ-обработкой

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max будет оснащён обновлённой основной камерой с 200-мегапиксельным сенсором, использующим технологию Lofic и обладающей характерным немецким стилем обработки изображений.
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