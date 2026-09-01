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Регионы России

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Xiaomi 18 Pro Max получит камеру с 200-мегапиксельным сенсором и ИИ-обработкой

Xiaomi 18 Pro Max получит камеру с 200-мегапиксельным сенсором и ИИ-обработкой

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max будет оснащён обновлённой основной камерой с 200-мегапиксельным сенсором, использующим технологию Lofic и обладающей характерным немецким стилем обработки изображений.

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