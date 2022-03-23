Эксперт Мясоедов: при отключении России от интернета могут возникнуть проблемы с рядом сайтов

Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов считает, что Россию не будут отключать от интернета. По его словам, в случае отключения интернета перестанут работать многие сервисы, в том числе системообразующие, например, банковские или социальные.
Директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов считает, что Россию не будут отключать от интернета. По его словам, в случае отключения интернета перестанут работать многие сервисы, в том числе системообразующие, например, банковские или социальные.
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