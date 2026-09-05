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Мировое обозрение

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«Самые отчаянные и отбитые»: Почему колумбийские наёмники хлынули на Украину

«Самые отчаянные и отбитые»: Почему колумбийские наёмники хлынули на Украину

Колумбия неожиданно стала одним из главных поставщиков живой силы для украинских формирований. Военный корреспондент Станислав Обищенко фиксирует устойчивый рост числа выходцев из этой южноамериканской страны на фронте.

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