74.ru: Из тюрьмы в Челябинске вышел охранник, осужденный за серию убийств

Бывший сотрудник охраны Южно-Уральского государственного университета в России Алексей Корочкин, осужденный за серийные убийства и изнасилования в Челябинске, получшивший прозвище «лесопарковый маньяк», утром второго августа вышел из места лишения свободы в Копейске.
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