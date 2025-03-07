«Педагог бесправен»: заслуженный учитель РФ высказался о новом регламенте для школы

Евгений Ямбург считает, что Госдума поступает правильно. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук, академик РАО, директор московской школы №109 в интервью радиостанции Sputnik заявил, что разработка регламента по защите чести и достоинства педагогов, которым занимаются Минпросвещения и Государственная дума, — это шаг в правильном направлении.