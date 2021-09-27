Рекомендуется к прочтению лицам, верящим в подобные сказки как на картинке

Театр абсурдаБизнес и финансыРекомендуется к прочтению лицам, верящим в подобные сказки как на картинке автор - Владимир Круглов Давайте внимательно посмотрим сколько на картинке правды.Вернуться к статье115НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedСогласен с автором на 100% кроме последнего - должность у Набиуллиной такая что бы заботится о ставках , А заботится об экономике и производстве это не её поле деятельности .AOAndre OshПока ее должность состоит в том, чтоб по рекомендации конкурентов выкачивать финансовую кровь из экономики России.Vera De Muy CastellanosЕсли Сахипзадовна так хорошо работает, так почему же рубль ниже плинтуса? У ней фамилия Задовна и Набиулина стала в народе как нарицательное.ООльгаТо, что вы ориентируетесь на оскорбления, которые раздают окружающим некоторые из народа - это уже ниже плинтуса. Почитайте серьезных аналитиков, которые разбираются в финансах, - Набиуллина как раз профессионал. И очернять человека подобными рисунками и враньем, это тоже "ниже плинтуса".Vera De Muy CastellanosТак хочется поверить, что ПихЗадовна Эльвира была профессионалом, но, конечный итог показывает совсем обратное. А то, что её замы вытворяют ни в какие ворота не влезет.Алексей КомиссаровА вдруг президент России об этом узнает!AOAndre OshАвтор из себя дурочка строит: Понятно, что речь идет о выводе долларов, которые соразмерны данной сумме в рублях и лишении экономики данной суммы в рублях, так как на эту сумму были куплены доллары у спекулянтов валютой. Пока Россия - это колония ФРС и не имеет собственных денег, а вливает в экономику сумму соответствующую долларовым резервам. Набиулина - это смотрящий от ФРС. Экономика России недофинансирована на 60%, запрещены рублевые инвестиции. Экономика России похожа на лагерного узника, из которого регулярно выкачивают финансовую кровь на поддержку экономической армии Запада.Мухтар МуслиховГолубчик, Вас от злобы заклинило однако ( три раза многовато). Когда форматируете такие фото, малеха включайте бестолковку, чтобы потом не разглагольствовать... Речь то в посте не о Набиуллине, а о дезо на прикрепленном фото сотворенном такими как Вы.AOAndre OshАвтор из себя дурочка строит: Понятно, что речь идет о выводе долларов, которые соразмерны данной сумме в рублях и лишении экономики данной суммы в рублях, так как на эту сумму были куплены доллары у спекулянтов валютой. Пока Россия - это колония ФРС и не имеет собственных денег, а вливает в экономику сумму соответствующую долларовым резервам. Набиулина - это смотрящий от ФРС. Экономика России недофинансирована на 60%, запрещены рублевые инвестиции. Экономика России похожа на лагерного узника, из которого регулярно выкачивают финансовую кровь на поддержку экономической армии Запада.AOAndre OshАвтор из себя дурочка строит: Понятно, что речь идет о выводе долларов, которые соразмерны данной сумме в рублях и лишении экономики данной суммы в рублях, так как на эту сумму были куплены доллары у спекулянтов валютой. Пока Россия - это колония ФРС и не имеет собственных денег, а вливает в экономику сумму соответствующую долларовым резервам. Набиулина - это смотрящий от ФРС. Экономика России недофинансирована на 60%, запрещены рублевые инвестиции. Экономика России похожа на лагерного узника, из которого регулярно выкачивают финансовую кровь на поддержку экономической армии Запада.BБBunick БутовНаибуллина жжёт!Комментировать
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