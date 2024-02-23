В Самарской области сотрудники полиции совместно с общественниками и молодыми помощниками поздравили автолюбителей с праздником

В честь праздника «Дня защитника Отечества» сотрудницы Госавтоинспекции отдела МВД России по Приволжскому району совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Деминой и школьниками, состоящими в отряде ЮИД, поздравили мужчин-автомобилистов с праздником и напомнили им о важности соблюдения Правил дорожного движения.