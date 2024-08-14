На Дворцовой площади 15 августа пройдет фестиваль «Хороводы России»

Вход свободный В Петербурге на Дворцовой площади 15 августа в 17:00 состоится фестиваль «Хороводы России», вход свободный, сообщили сегодня в пресс-службе администрации Красногвардейского района Петербурга.
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