В России на протяжении всего года ужесточалось миграционное законодательство.Так, власти запретили посредникам принимать экзамены по русскому языку и позволили без решения суда блокировать сайты с незаконными услугами для иностранцев.
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