МИД Ирана обвинил США в одном нарушении договорённостей за другим https://nextwar.clan.su/news/mid_irana_obvinil_ssha_v_odnom_narushenii_dogovorjonnostej_za_drugim/2026-07-11-71619.
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МИД Ирана обвинил США в одном нарушении договорённостей за другим https://nextwar.clan.su/news/mid_irana_obvinil_ssha_v_odnom_narushenii_dogovorjonnostej_za_drugim/2026-07-11-71619.
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