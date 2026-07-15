Nature: одиночество тесно связано с ухудшением психического здоровья

Новое совместное исследование, проведенное Бристольским университетом, Nesta и Амстердамским университетским медицинским центром, показало, что люди, испытывающие одиночество, гораздо чаще страдают от ухудшения психического здоровья и снижения уровня благополучия.
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