Медицина 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИКАРДИОЛОГИЯНЕВРОЛОГИЯОНКОЛОГИЯПЕДИАТРИЯПСИХИАТРИЯ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медицина 2.0

124 подписчика

Nature: одиночество тесно связано с ухудшением психического здоровья

Nature: одиночество тесно связано с ухудшением психического здоровья

Новое совместное исследование, проведенное Бристольским университетом, Nesta и Амстердамским университетским медицинским центром, показало, что люди, испытывающие одиночество, гораздо чаще страдают от ухудшения психического здоровья и снижения уровня благополучия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии