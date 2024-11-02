Спортсменка из Салехарда завоевала серебро на всероссийских соревнованиях по тяжелой атлетике

Воспитанница спортивной школы «Фаворит», тяжелоатлетка Людмила Лузина завоевала серебряную медаль на всероссийских соревнованиях «XXXI турнир памяти Олимпийского чемпиона, ЗМС Александра Воронина», которые проходили в Кемерово с 31 октября по 3 ноября.
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