В октябре мир вспоминает годовщину Карибского кризиса

В октябре мир вспоминает годовщину одного из самых напряженных моментов в человеческой истории: больше полувека назад Карибский кризис чуть не привел к ядерному апокалипсису, который грозили развязать США и СССР.
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