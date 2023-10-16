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В октябре мир вспоминает годовщину Карибского кризиса

В октябре мир вспоминает годовщину Карибского кризиса

В октябре мир вспоминает годовщину одного из самых напряженных моментов в человеческой истории: больше полувека назад Карибский кризис чуть не привел к ядерному апокалипсису, который грозили развязать США и СССР.

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