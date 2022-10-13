СМИ2

277 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Венгрия готова заблокировать новые санкции против энергетики России

Венгрия готова заблокировать новые санкции против энергетики России

Венгрия не допустит дополнительных санкций Евросоюза против России в энергетической области. Будапешту необходимо дальнейшее сотрудничество с российским «Газпромом» как надежным поставщиком газа в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх