Венгрия готова заблокировать новые санкции против энергетики России

Венгрия не допустит дополнительных санкций Евросоюза против России в энергетической области. Будапешту необходимо дальнейшее сотрудничество с российским «Газпромом» как надежным поставщиком газа в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе.
Венгрия не допустит дополнительных санкций Евросоюза против России в энергетической области. Будапешту необходимо дальнейшее сотрудничество с российским «Газпромом» как надежным поставщиком газа в условиях долгосрочного энергокризиса в Европе.
Свежие комментарии