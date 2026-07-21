С 47ым регионом шутки плохи: Приезжий запретил ехать по его дороге в Питере

Т

Тамара

Иван Михайлович Строгов Пока представители власти не научатся уважать русских, этот бардак будет пррдолжаться.

Для того, чтобы "русским" было легче дышать и с уважением жить по принятым гражданским правилам в собственной стране, надо разогнать нахрен всю Думу, да и ни только её. Нет никаких достойных наказаний для паскудников, заполонивших нашу страну. Видимо, придётся вскоре чистить и власть, зажравшуюся окончательно. Народ уже давно на пределе терпения, а эти как-будто ничего не видят, не слышат, не знают. Зачем же тогда МЫ ИХ СОДЕРЖИМ????????