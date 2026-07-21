Театр абсурда
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Театр абсурда

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С 47ым регионом шутки плохи: Приезжий запретил ехать по его дороге в Питере

С 47ым регионом шутки плохи: Приезжий запретил ехать по его дороге в Питере

Avia.pro - СМИ Неправильный манёвр и цена спокойствия В Санкт-Петербурге, где плотность транспортного потока зачастую диктует свои суровые правила, инциденты на дорогах становятся почти обыденностью, однако каждый такой случай несет в себе массу скрытых смыслов и уроков для каждого участника движения.

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Комментарии
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Т
Тамара
Иван Михайлович Строгов
Пока представители власти не научатся уважать русских, этот бардак будет пррдолжаться.
Для того, чтобы &quot;русским&quot; было легче дышать и с уважением жить по принятым гражданским правилам в собственной стране, надо разогнать нахрен всю Думу, да и ни только её. Нет никаких достойных наказаний для паскудников, заполонивших нашу страну. Видимо, придётся вскоре чистить и власть, зажравшуюся окончательно. Народ уже давно на пределе терпения, а эти как-будто ничего не видят, не слышат, не знают. Зачем же тогда МЫ ИХ СОДЕРЖИМ????????
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2 м.
Валентин Щербаков
Для чего об этом писать.....
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2 м.
Сергей Алексеев
Нарушение было, а выдворение будет???
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2 м.