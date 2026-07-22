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NYT: Россия не уступит Западу

Никакие действия западной элиты не заставят Россию отказаться от своей позиции. На это обратила внимнаие директор Евразийской программы по нераспространению ядерного оружия в Центре исследований нераспространения им.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Все правильно Россия делает. не надо покоряться Западу и  мириться с ним. Они  столько на нас  плевков сделали, пусть сами одни живут. С Китаем  надо укреплять отношения. Мы за свои интересы боролись и будем  бороться.
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