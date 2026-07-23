Волонтерские разработки для бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО, планируют протестировать на площадке столичного отраслевого холдинга

Экспертная сессия, посвященная координации работы заводов, инженерных и волонтерских групп, разрабатывающих технические решения для бойцов СВО, прошла в рамках проекта «Народный ВПК» на производственной площадке одного из отраслевых холдингов Москвы.
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