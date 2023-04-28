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Самсонов отразил 34 из 37 бросков «Тампы» в 5-м матче серии. Поражение – 2-е в этом плей-офф

«Лифс» проиграли «Тампе» в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (2:4, 3-2).  Четвертую шайбу «Лайтнинг» забросили в пустые ворота.

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