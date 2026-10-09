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Пожар в жилом доме Элисты: эвакуированы жильцы, огонь перекинулся на крышу

В Элисте в жилом доме произошел пожар, который привлек внимание спасательных служб. По данным главки МЧС РФ по республике Калмыкия, силы и средства элистинского пожарно-спасательного гарнизона приступили к ликвидации возгорания.

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